Süße Neuigkeiten von Sara Leutenegger (26)! Im Mai gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin bekannt, dass ihr Mann Lorenzo und sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem teilte sie im Netz fleißig Updates zu ihrer Schwangerschaft – und verriet ihrer Community unter anderem, dass sie einen Jungen bekommt. Jetzt ist es endlich so weit: Sara kann den Kleinen in ihre Arme schließen!

Auf Instagram teilte die 26-Jährige ein Video, in dem ihr Mann ihre Hand hält, die zu einer Faust geformt ist. Dann öffnet Sara ihre Hand und die Faust ihres kleinen Babys kommt zum Vorschein. "Liebe unseres Lebens", schrieb Sara in der Videounterschrift. Wann genau ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat und wie er heißt, verriet das Model in dem Post aber nicht.

Vor wenigen Wochen plauderte Sara im Promiflash-Interview aber schon ein Detail bezüglich der Namensgebung ihres Hosenmatzes aus. "Den Namen haben wir schon und [unser Baby] wird auf jeden Fall zwei bekommen", erklärte der Social-Media-Star.

Instagram / saraleutenegger Sara und Lorenzo Leutenegger

Instagram / saraleutenegger Lorenzo und Sara Leutenegger im Mai 2020

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, September 2020

