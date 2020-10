Die Nachwuchs-Neuigkeiten waren nicht nur für die Fans eine Überraschung! Für Patrizia Palme könnte es wohl von außen betrachtet gar nicht besser laufen: 2019 traten die Influencerin und ihr Langzeitfreund Dennis endlich vor den Traualtar. Im August dieses Jahres folgte dann schon der nächste Beziehungsschritt: Das Paar gab bekannt, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Was eigentlich nach einem perfekten Zeitplan klingt, war so aber gar nicht vorgesehen: Die Blondine gab nun zu, dass die Schwangerschaft nicht unbedingt gewünscht war.

In einem neuen YouTube-Video sprachen Patrizia und ihr Liebster nun über ihre ersten Gedanken, als sie eine Schwangerschaft vermuteten. Patrizias Menstruation sei damals ein paar Tage überfällig gewesen und so musste ein Test her. Doch bevor der gemacht wurde, besprachen die beiden die möglichen Szenarien: "Dann waren wir erst im Wald spazieren und dachten: 'Krass, was ist, wenn [das Ergebnis] jetzt positiv ist?'", berichtete die Vloggerin. Für sie sei die Aussicht auf ein Baby eine krasse Erfahrung gewesen, denn: "Ich wollte damit eigentlich noch ein bisschen warten und habe dann auch schon so die eine oder andere Träne vergossen", gab sie ehrlich zu.

Während sich Patrizia in Sachen baldige Mutterschaft noch recht unsicher war, war Dennis von Anfang an positiv gestimmt. Er sei sich direkt sicher gewesen, dass die zwei der Sache gewachsen sein würden. "Dennis wollte eh schon viel früher Papa werden", plauderte die Schwäbin weiter aus.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme am Lago Maggiore

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Influencerin

