Céline Denefleh (27) packt über die Tücken des Erfolgs aus! Die schöne Mannheimerin machte sich 2016 in der Show Curvy Supermodel einen Namen: Mit süßen 24 Jahren holte sich die kurvige Brünette damals den Sieg und arbeitet seitdem erfolgreich als Model. Doch wie Céline jetzt enthüllt, hat sie trotz ihres Ruhms nicht nur Fans: Immer wieder wird sie im Netz beleidigt und angefeindet!

"Ich befinde mich mit meinen Fans und Followern in einer Blase, da wird das Wort Body Positivity ganz groß geschrieben. [...] Aber es gibt auch die andere Seite!", erklärte die 27-Jährige jetzt gegenüber Bild. Schon häufiger habe sie Kommentare oder Nachrichten lesen müssen, die beleidigend und diskriminierend gewesen seien: "Als ich mal ein Castingvideo hochgeladen habe, bekam ich außerhalb meiner Community ganz viel bösartige Kommentare, wie: 'Kannst du mal abnehmen', 'Du siehst ja fett aus' oder 'So was kann sich doch nicht Model nennen'!"

Céline schilderte weiter, dass zahlreiche Influencer und Web-Nutzer wegen solcher Kommentare vermehrt Filter und Bildbearbeitung nutzen würden – um das vermeintlich perfekte Bild zu wahren. Sie selbst setze jedoch auf Authentizität: "Die Filter verzerren total das Schönheitsbild. Selbst wenn ich meinen Bauch präsentiere und in der Kamera zeige, ist das für mich ganz normal und wichtig!", versicherte sie.

