Mit Die Bachelorette beginnt für Melissa (25) erneut ein TV-Liebesabenteuer. Schon bei Love Island suchte sie nach ihrem Mr. Right. Als neue Rosenlady hat sie nun die Chance, 20 Männer kennenzulernen und in einem von ihnen vielleicht "den Richtigen" zu finden. Melissa selbst ist unglaublich dankbar für diese Erfahrung. Allerdings wird ihre Freude durch eine Tatsache getrübt: Ihre Familie will sich aus dem Ganzen heraushalten.

"Meine Familie möchte nicht vor die Kamera", erklärt Melissa in der ersten Folge der neuen Bachelorette-Staffel. Das sei für sie manchmal schwierig, weil sie genau jetzt eigentlich ihre Unterstützung brauche. "Es geht auch um meinen zukünftigen Partner und natürlich ist so eine Mama-Meinung da sehr wichtig für einen", betont die 25-Jährige weiter. Ihre Freunde würden jedoch voll und ganz hinter ihr stehen – und seien für sie quasi ihre zweite Familie.

Damit ist wohl klar: Egal, welcher der Kandidaten am Ende ihr Herz erobert – er wird Melissas Mutter und deren Lebensgefährten erst nach dem Finale kennenlernen. Das hat es in den vergangenen Staffeln bisher nicht gegeben. Gerda Lewis (27), Nadine Klein (35), Jessica Paszka (30) – sie alle stellten wenigstens einem Elternteil die potenziellen Schwiegersöhne vor.

