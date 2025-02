Wegen Führungszeugnis: Luna Schweiger ist nicht Bachelorette

Luna Schweiger (28), die älteste Tochter von Schauspieler Til Schweiger (61), war offenbar eine der heißesten Anwärterinnen für die neue Staffel der Bachelorette. Der Deal mit RTL platzte jedoch. Wie Luna kürzlich auf der "BILD Place to B"-Party in Berlin verriet, forderte die Produktionsfirma ein polizeiliches Führungszeugnis von ihr. Diese Bedingung wollte die Schauspielerin jedoch nicht erfüllen. "Mein Führungszeugnis ist clean. Aber ich habe mich gefragt: 'Wieso?' Das meiste steht ja eh leider in der Presse", erklärt sie gegenüber Bild. Letztendlich brachte sie den Antrag für das Dokument nicht über die Bühne, womit ihre Teilnahme als "Die Bachelorette" hinfällig wurde.

Die Absage scheint Luna jedoch nicht aus dem Konzept zu bringen. Stattdessen überlegt sie, ihre ganz eigene Dating-Show zu starten. "Alle möglichen Leute schreiben mir, dass ich die neue Bachelorette werden soll. Jetzt überlege ich tatsächlich, eine eigene Show zu machen", erzählt sie weiter. Wer sich jedoch Hoffnungen auf das Herz der 26-Jährigen machen möchte, sollte ein paar Voraussetzungen mitbringen. "Mein Traummann muss Humor haben, Manieren zeigen, kochen können und mich zum Lachen bringen. Wenn er dann auch noch Zaubertricks draufhat, umso besser", gibt sie gestanden zu.

Luna ist seit ihrer Jugend in der Schauspielerei aktiv und vor allem durch Filme wie "Keinohrhasen" und "Manta Manta – Zwoter Teil" bekannt. Neben der Schauspielerei kennt man sie auch für ihr turbulentes Privatleben, das in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geriet. So sorgte etwa die Trennung von ihrem Ex-Freund Kevin Feucht (30) im Jahr 2023 für Aufsehen, auch wenn die beiden nach eigener Aussage noch freundschaftlich verbunden sind. Luna stammt aus einer talentierten Familie, denn auch ihre Schwestern Emma (22) und Lilli (26) standen schon oft vor der Kamera.

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

ActionPress Luna Schweiger und Kevin Feucht, alias Prinz von Anhalt

