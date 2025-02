Nach Trennung: Bereut Devin "Die Bachelorette"-Teilnahme?

Devin Dayan bekam zwar die letzte Rose von Bachelorette Stella Stegmann (27), doch für eine Beziehung reichte ihre Liebe nicht. Vor wenigen Tagen gaben die beiden bekannt, dass sie ihre Dating-Versuche aufgegeben haben. Im Promiflash-Interview verrät der Sales Manager nun: "Auch wenn wir am Ende kein Paar geblieben sind, bleibt die 'Bachelorette'-Zeit die schönste Zeit meines Lebens. Es war ein einmaliges Erlebnis." Auch über seine Ex-Flamme verliert der Blondschopf kein schlechtes Wort. "Ich habe eine tolle Frau kennengelernt, ich habe neue Freunde gewonnen und bereue nichts an der Zeit", macht er deutlich.

Einen Nachteil hatte Devins Teilnahme an der Datingshow allerdings doch. "Wenn man als Gewinnerpaar aus so einer Show 'rausgeht, ist man einem großen Druck ausgesetzt. Alle erwarten, dass man jetzt ein Traumpaar ist, sich liebt und für immer zusammenbleibt. In der Realität ist das leider selten so", berichtet der TV-Star. Doch auch nach der Trennung wollen die Influencerin und der Niedersachse an ihrer Freundschaft festhalten. Im Interview verrät Devin, dass er immer noch regelmäßigen Kontakt mit Stella hat.

Schon während ihrer Zeit in der Show sorgte das Thema einer offenen Beziehung für Konflikte zwischen den beiden. Als Stella dann nach den Dreharbeiten das Bedürfnis hatte, auch andere Menschen zu daten, klingelten bei Devin die Alarmglocken. "Bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: 'Okay, stopp – es könnte die Chance bestehen, dass ich verletzt werde'", erklärte er im vergangenen November im RTL-Podcast "Aftershow". Danach dateten sich die 27-Jährige und der Gitarrist weiter, allerdings bezeichneten sie ihr Verhältnis nicht als Beziehung.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL Stella Stegmann und Devin Dayan bei "Die Bachelorette"

