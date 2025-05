So viel verdiente Serkan Yavuz durch Bachelorette-Teilnahme

Serkan Yavuz (32) kennt man inzwischen aus vielen verschiedenen Formaten – sein Reality-TV-Debüt feierte der Familienvater aber bei seiner Teilnahme an der beliebten Datingshow Die Bachelorette im Jahr 2019. Über ihre Gagen sprechen Realitystars für gewöhnlich nicht. In seinem Podcast "unReal" plaudert Serkan nun aber aus, wie viel er für seinen allerersten TV-Auftritt kassierte. "Ich habe es damals für die 1.500 Euro und den Spaß gemacht", verrät er und lässt damit darauf schließen, was die Produktion – zumindest im Jahr 2019 – an die Kandidaten bezahlt hat.

Heutige Gagen von Serkan werden wohl inzwischen weit über dem Betrag von damals liegen. Im Moment liegt der Fokus des 32-Jährigen aber wohl sowieso nicht auf seiner TV-Karriere. Vergangenen Februar trennte sich seine Ehefrau Samira Yavuz (31) von ihm. Eine Situation, unter der er nach wie vor sehr leidet. Die Beziehung zu der Mutter seiner Kinder möchte er aber noch nicht kampflos aufgeben. "Sie ist für mich die Frau auf Erden. [...] Ich empfinde für die Frau so viel, das kann man gar nicht in Worte fassen", betonte er bereits in einer früheren Podcast-Folge.

Die Gründe, weshalb Samira die Beziehung zu Serkan beendete, hat sich der Influencer selbst zuzuschreiben. Im Laufe ihrer Ehe kam es zu mehreren Vertrauensbrüchen seinerseits – unter anderem zu einem Seitensprung mit Reality-TV-Kollegin Evanthia Benetatou (33). Samira und Serkan hatten sich im Jahr 2021 bei den Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise kennengelernt und ineinander verliebt. Danach ging bei ihnen alles Schlag auf Schlag: Schon wenige Monate später wurde ihre erste gemeinsame Tochter namens Nova geboren. Noch vor der Geburt ihres zweiten Töchterchens Valea gaben die beiden sich im August 2023 am Standesamt das Jawort.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

