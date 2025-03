So steht Dauersingle Melissa Damilia zur Familienplanung

Die Reality-TV-Bekanntheit Melissa Damilia (29) geht bereits seit mehreren Jahren als Single durchs Leben. Auf Instagram wird die ehemalige Bachelorette nun gefragt, ob sie mit ihren 29 Jahren Druck verspüre, zu heiraten und eine Familie zu gründen. "Nein, weil ich auch ohne Kinder erfüllt bin", findet die Influencerin deutliche Worte. So ganz ausschließen wolle sie die Möglichkeit auf Nachwuchs jedoch nicht: "Vielleicht ergibt sich das irgendwann mit dem richtigen Partner."

Melissa sieht sich in Zukunft nicht nur als Mutter, sondern könnte sich ein Leben als Stiefmutter genauso gut vorstellen. "[Ich] habe auch kein Problem, wenn der Partner Kinder mitbringt", erklärt die Baden-Württembergerin. Auch das Thema Hochzeit sehe Melissa gelassen. Es sei zwar schon immer ihr großer Wunsch gewesen, irgendwann vor den Traualtar zu treten, doch auch da mache sie sich keinen Druck. "Heiraten wollte ich schon immer! Aber das kann ich ja in jedem Alter", erklärt sie und fügt scherzend hinzu: "Jetzt würde ich mich wahrscheinlich knackiger fühlen, aber was soll man machen. Es ist, wie es ist."

Erst vor wenigen Monaten suchte Melissa im TV nach der großen Liebe. Sie nahm an der ersten Staffel von Love Island VIP teil und begegnete dort unter anderem ihrem Ex-Flirt Danilo Cristilli (28). Ihre Romanze ließen die beiden kurzzeitig aufleben, doch schnell stellten sie fest, dass sie einfach nicht zueinander passen. Danach versuchte Melissa ihr Glück bei Are You The One?-Star Wilson. Doch auch dort sollte es einfach nicht klappen. Der pikante Grund: Gerüchten zufolge sei Wilson während des TV-Drehs der Datingshow bereits an seine jetzige Freundin Dana Feist vergeben gewesen.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Melissa Damilia und Wilson Coenen bei "Love Island VIP"

