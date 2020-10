Große Trauer um Doreen Montalvo. Die Schauspielerin hatte sich in der Vergangenheit vor allem in der Broadway-Szene einen Namen gemacht und stand unter anderem 2008 für "In the Heights" auf der großen Bühne. Das Stück wurde nun sogar mit ihr als Cast-Mitglied verfilmt – so wie auch der Klassiker "West Side Story". Die Premiere der beiden Filme wird sie jedoch nicht mehr erleben: Doreen ist nun im Alter von 56 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht verkündet ihr Manager Steve Maihack am Sonntag auf Instagram und nimmt Abschied: "Es war eine Ehre und eine große Freude für mich, als Manager für Doreen gearbeitet zu haben." Sie hätten sich gleich bei ihrer ersten Begegnung extrem gut verstanden. "Ganz bestimmt waren wir seelenverwandt", erzählt er.

Er erinnere sich gerne daran zurück, wie Doreen als Gloria Fajardo den Song "Mi Tierra" vor einem großen Publikum sang und freue sich, dass sie im vergangenen Jahr durch die Verfilmungen der beiden Broadway-Hits eine aufregende Zeit gehabt habe. "Wir werden sie weiterhin in unseren Herzen tragen, ihre Geschichten erzählen und uns an ihr Talent und ihre Liebe erinnern, die sie mit uns allen geteilt hat!", schließt er sein Statement. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Anzeige

MEGA Doreen Montalvo, 2011

Anzeige

MEGA Doreen Montalvo, 2006

Anzeige

Getty Images Doreen Montalvo mit Adrienne Warren, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de