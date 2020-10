Bei diesem Musiker-Kollegen wird Shooting-Star 24kGoldn (19) selbst zum Fanboy! Schon seit Juli wird sein Megahit "Mood" gehyped – so landete der Track nicht nur auf Platz eins der Spotify-Global-Hitlist, sondern auch in ganzen 14 Ländern an der Spitze der Single-Charts. Golden Landis Von Jones, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, kann sich heute über Fans auf der ganzen Welt freuen. Doch was erwartet seine Community als nächstes? Gegenüber Promiflash plauderte der Rapper aus, dass er ein ganz bestimmtes Feature im Sinn hat...

"Drake! [...] Ich weiß nicht, wann es passieren wird, ich weiß nicht, wie – aber es wird passieren, das hab' ich im Gefühl! Und normalerweise irre ich mich in solchen Dingen nie", betonte er im Interview. Bei so viel Zuversicht müsste es doch eigentlich schon konkrete Pläne geben, oder? "Wir haben zwar noch keine Pläne, haben uns noch nie getroffen, noch nie gesprochen", gab der 19-Jährige zu. Davon lässt er sich jedoch nicht unterkriegen: "Aber ich versuche, seine Aufmerksamkeit bei jeder Gelegenheit zu kriegen, bei jedem Interview."

Grundsätzlich ist Drake (33) definitiv nicht abgeneigt, was Features angeht! Wirft man einen Blick auf seine Diskografie, finden sich zahlreiche Tracks, die er in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern gezaubert hat: – unter anderem mit Lil Wayne (38), Justin Bieber (26), The Weeknd (30), French Montana (35), Nicki Minaj (37), Jamie Foxx (52) und Rihanna (32). Was denkt ihr: Besteht die Chance, dass er mal was zusammen mit Golden aufnimmt? Stimmt ab!

Getty Images Drake im Juni 2019

Getty Images Rapper 24kGoldn in Los Angeles im September 2019

Getty Images Drake bei der Premiere von "Top Boy" im September 2019

