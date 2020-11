Wow, was für eine große Ehre für 24kGoldn (19)! Der US-amerikanische Nachwuchsrapper hatte es in den vergangenen Wochen bis an die Spitze der internationalen Charts geschafft: Nachdem sein Hit "Mood" in den sozialen Medien viral ging, war der Erfolg des Songs nicht mehr zu stoppen. Dieses neue Projekt könnte den Hype jetzt allerdings noch toppen: 24kGoldn veröffentlichte einen Remix des Hits "Mood" – und das mit keinem Geringeren als Megastar Justin Bieber (26)!

Diese News verkündete 24kGoldn voller Stolz auf seinem Instagram-Profil – und dabei brachte er seine Freude auch in einem kurzen Clip in seiner Story zum Ausdruck: In dem Video tanzt und singt der 19-Jährige zu dem Beat des neuen Tracks. "Der 'Mood'-Remix ist jetzt erhältlich", freute er sich und war sich sicher: "Die Nummer eins auf der ganzen Welt." Bei diesem Künstler-Mix könnte das tatsächlich gar nicht so abwegig sein: Neben Justin arbeiteten auch der US-Rapper Iann Dior (21) und der kolumbianische Reggaeton-Sänger J. Balvin (35) an dem Song mit.

Der größte Wunsch des jungen Rap-Stars hat sich mit dieser Zusammenarbeit allerdings noch nicht erfüllt – denn er träumt von einem Feature mit einem ganz bestimmten Künstler: "Drake!", schwärmte er im Promiflash-Interview und zeigte sich zuversichtlich: "Ich weiß nicht, wann es passieren wird, ich weiß nicht, wie – aber es wird passieren, das hab ich im Gefühl! Und normalerweise irre ich mich in solchen Dingen nie."

