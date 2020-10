Früh übt sich – davon kann der Rapper 24kGoldn offenbar ein Lied singen! Der US-Amerikaner startet momentan mit seiner Single "Mood" weltweit voll durch! Er schaffte es in 14 Ländern auf Platz eins der Charts – und das alles dank der Video-App TikTok. Doch bevor Golden Landis Von Jones, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, mit seiner Musik bekannt wurde, war er auch schon fleißig. Gegenüber Promiflash erzählt der 19-Jährige jetzt, dass er eigentlich schon ein richtig alter Hase im Showgeschäft ist.

"Als Kind habe ich öfters in Werbespots mitgespielt und geschauspielert", erklärt der gebürtige Kalifornier im Promiflash-Interview. Folglich habe er schon sehr früh vor der Kamera gestanden und gelernt, damit umzugehen. Für ihn sei es auch nichts Neues mehr, auf der Straße angesprochen zu werden. Er sei schon als jüngerer Teenager überall erkannt worden, da er schon immer einen sehr besonderen Haarstyle hatte.

24kGoldn ist nicht der Einzige, der schon vor seiner Musikkarriere im Fernsehen zu sehen war. Auch Rapper Drake (34) versuchte sich früher als Schauspieler. In der TV-Serie "Degrassi" wirkte er von 2001 bis 2008 mit, bevor er dann 2010 als Musiker durchstartete und beispielsweise in 2015 mit dem Song "One Dance" internationale Chart-Erfolge feierte.

Instagram / 24kgoldn 24kGoldn im Oktober 2020

Getty Images Rapper 24kGoldn in Los Angeles im September 2019

Sony Music Entertainment GmbH US-Rapper 24kGoldn

