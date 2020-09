24kGoldn (19) darf einen unglaublichen Erfolg feiern: Der US-amerikanische Jungrapper landete in gleich 14 Ländern auf Platz ein der Charts! Vergangenes Jahr feierte der 19-Jährige auf der Musik-App TikTok seinen großen Durchbruch: Sein Song "Valentino" wurde zum viralen Hit – und alle großen Stars der Plattform wie Charli D'Amelio (16) oder Addison Rae (19) tanzten zu dem Lied. Auch seine zweite Single "City of Angels" kam gut an. Doch mit seinem dritten Streich gelang Golden Landis Von Jones, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, nun ein echter Meilenstein!

Goldens Single "Mood" landete nicht nur auf der Eins der Spotify-Global-Hitlist, auch in 14 Ländern erreichte der Song mit Kollege Iann Dior (21) die Spitze der Single-Charts, wie es in einer Pressemitteilung seines Labes Sony Music heißt. Obwohl der Titel bereits Ende Juli erschienen ist, erfährt er aktuell nochmal einen richtigen Hype. Und das kann der Musiker selbst kaum glauben, wie er auf Instagram verriet: "Ich habe vielleicht gerade den Nummer-eins-Hit auf der Welt, aber ich verspreche euch, es hat alles ganz bescheiden angefangen." Offenbar hat der Teenager in keinster Weise mit dem Erfolg gerechnet.

Golden ist nicht der einzige, der dank TikTok einen mächtigen Karriereboost erlebt hat. Auch gestandene Musiker wie Jason Derulo (31) landeten allein wegen eines Trends ganz oben in den Top Ten. Der R&B-Star machte sich einen viralen Sound zunutze, textete ein paar Zeilen und landete daraufhin mit "Savage Love" einen absoluten Megahit. Kanntet ihr 24kGoldn schon? Stimmt unten ab!

Instagram / 24kgoldn Rapper 24kGoldn mit einem Hund auf dem Arm

Getty Images Rapper 24kGoldn in Los Angeles im September 2019

Instagram / 24kgoldn 24kGoldn, US-amerikanischer Musiker

