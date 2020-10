Verfällt auch Roxy ihrem Verführer? Bei Temptation Island V.I.P. stellt die Dunkelhaarige die Liebe zu ihrem Freund Calvin Kleinen auf die Probe. Der Flirtshow-Teilnehmer hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er heißen Single-Ladys nur schwer widerstehen kann und lässt auch dieses Mal in der Liebesvilla nichts anbrennen. Doch auch seine Liebste wird mit einer sexy Versuchung konfrontiert: Sie heißt Jay und Promiflash wollte von Roxy wissen: Hat sich zwischen den beiden tatsächlich schon was angebahnt?

"Wenn ich Single gewesen wäre, hätte ich mir Jay schon genau unter die Lupe genommen. Für meinen Geschmack wäre er als Single sicher in die Kategorie Heiratsmaterial gerutscht", gestand sie im Gespräch mit Promiflash. Allerdings sei sie zum Zeitpunkt ihrer Einzeldates in Gedanken öfter bei ihrem Calvin gewesen. Dass die Zuschauer und TV-Kollegin Jasmin Herren (41) bei ihr und Jay schon auf Funkensprühen getippt hatten, erklärte sich Roxy mit dem Schnitt der Folge: "Nach außen hin kann es sicher so wirken, als dass es gefunkt hätte. Aber das ist ganz klar eine Frage des Schnittes gewesen."

Eine kleine Schwärmerei für den Stripper muss sich die 27-Jährige aber trotzdem eingestehen. "Er hat einfach etwas Besonderes gehabt, durch seine ruhige Art. Dazu hat er mich enorm an Calvin und meinen Ex erinnert. Das war der Triggerpunkt", stellte sie klar. Nur seine Jobwahl wäre im Fall einer Beziehung ein Problem für die Regensburgerin gewesen.

