"Temptation Island" mit Paulina? Das sagt Tommy Pedroni dazu

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) werden in der Reality-TV-Szene als echtes Traumpaar bezeichnet. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wurde der Franzose nun darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könne, mit seiner Liebsten an dem Format Temptation Island teilzunehmen. Dort müssen Paare den Verführern und Verführerinnen widerstehen – was auch schon öfter schiefging. Dennoch antwortete Tommy auf die Frage: "Klar würde ich mit Paulina zu 'Temptation Island' gehen, wahre Liebe lässt sich nicht durch ein paar Versuchungen erschüttern. Wenn es echt ist, hält es allem stand."

Für sowohl Tommy als auch Paulina wäre es keine Premiere bei dem Reality-TV-Format: Beide waren nämlich bereits bei "Temptation Island" zu sehen. Tommy trat mit seiner Ex-Partnerin Sandra Sicora (33) auf, während Paulina das TV-Experiment mit Henrik Stoltenberg (28) wagte. In beiden Fällen führte die Teilnahme jedoch zum Ende der jeweiligen Beziehungen. Tommy scheint aber nicht im Geringsten zu denken, dass dies auch mit Paulina passieren würde. Im Gegenteil: Die beiden wirken mit ihrer Liebe zueinander gefestigt.

Seit November 2023 gehen Tommy und Paulina offiziell als Paar durchs Leben und genießen ihre gemeinsame Zeit, die sie vor allem in Nizza verbringen. Könnten die beiden vielleicht bald den nächsten Schritt gehen? Tommy machte dazu bereits klar, dass sie solche Entscheidungen in ihrem eigenen Tempo treffen. Auf die Frage eines Fans nach einer möglichen Verlobung antwortete er auf Social Media: "Chaque chose en son temps." Was übersetzt "Alles zu seiner Zeit" heißt.

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

