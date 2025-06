Würde Yeliz Koc ihre Treue bei "Temptation Island" testen?

Yeliz Koc (31) hat in einer Fragerunde auf Instagram klargestellt, wie sie zu einer möglichen Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. steht. Die ehemalige Love Island VIP-Kandidatin reagierte dabei offen auf die Frage eines Fans, ob sie sich vorstellen könnte, ihre Treue in der beliebten Realityshow testen zu lassen. "Grundsätzlich nein – wenn ich wirklich liebe, könnte ich das nicht!", verriet Yeliz und ließ damit keinen Zweifel an ihrer Haltung.

Seit dem Liebes-Aus mit Jannik Kontalis geht die 31-Jährige wieder als Single durchs Leben. Die beiden waren über ein Jahr ein Paar – wenn auch mit einigen Unterbrechungen. Zu den Hintergründen ihrer endgültigen Trennung sind wenige Details bekannt. Der Influencer gab erst vor wenigen Tagen im Netz zu, dass er sich die Trennung von Yeliz selbst nicht erklären könne: "Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es selbst nicht mal."

Die Trennung von Jannik könnte zumindest ein Punkt sein, der zur Selbstreflexion beiträgt. Die Influencerin zeigte sich in der Vergangenheit offenkundig nachdenklich und teilte vermeintlich kryptische Botschaften im Netz. "Frieden kommt mit vielen Abschieden", deutete die Mutter einer Tochter auf Instagram an. Spielt sie damit möglicherweise auf ihren Ex-Freund an? Was genau sie damit meint, weiß wohl nur Yeliz selbst.

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

