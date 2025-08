Vanessa Nwattu sieht Temptation nicht als Herausforderung

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (34) sind Teil der kommenden Temptation Island V.I.P.-Staffel. Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich einst in dem Format kennen, als Vanessa als Verführerin ins Rennen ging und Aleks als vergebener Kandidat seine damalige Beziehung auf die Probe stellte. In einer Instagram-Fragerunde erklärt Vanessa nun, dass sie keinerlei Bedenken hatte, bei der neuen Staffel mitzumachen. "Um ehrlich zu sein, hatte ich für meinen Teil gar keine Bedenken, weil ich der Meinung bin, dass man Temptation Island auf jeden Fall schaffen kann", verrät sie selbstbewusst.

Gegenüber ihren Fans zeigt sich Vanessa offen und spricht über ihre Motivation, noch einmal an dem Beziehungsexperiment teilzunehmen – diesmal als Paar. Dabei gibt sie zu, dass finanzielle Überlegungen eine Rolle spielten: "In den Presseberichten haben wir ja auch schon ganz offen und ehrlich gesagt, wenn das Geld stimmt, dann wird man uns bei 'Temptation' sehen." Sie betont aber auch, dass es ihnen nicht darum gehe, anderen etwas beweisen zu müssen. Die beiden seien fest davon überzeugt, dass ihre Beziehung stark genug ist, um das Format "just for fun" mitzuerleben und dabei gleichzeitig gutes Geld zu verdienen.

Die Reaktionen im Netz fielen nach der offiziellen Bestätigung der Rückkehr von Aleks und Vanessa durchaus gemischt aus. Viele Fans konnten es kaum glauben und erinnerten an frühere Aussagen der beiden, nie wieder an dem Format teilnehmen zu wollen. "Haben die beiden nicht gesagt, die würden da nie wieder mitmachen?", wunderte sich ein User auf Instagram. Auch ironische Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. So fragte ein anderer Fan: "Mal schauen, ob sie den Satz 'Ich habe aktuell zwei Freundinnen' zu hören bekommt." Diesen hatte Aleks nämlich am Ende der ersten Staffel gesagt, die er zusammen mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (33) bestritten hatte. Neben kritischen Stimmen gab es aber auch Zuspruch für das Reality-TV-Paar. "Ich denke, die beiden schaffen das ohne Probleme", schrieb ein Follower optimistisch.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Januar 2025