Jessica Hnatyk hegt keinen Groll gegen TV-Verführerin Maxi

Zwischen Jessica Hnatyk (24) und Germain ist es schon seit einigen Monaten aus und vorbei. Nach der Trennung von der Beauty führt der Berliner nun eine Situationship mit Maxi – mit der Temptation Island V.I.P.-Verführerin, die er während der Show-Teilnahme mit Jessi kennenlernte. Das Verhältnis der zwei scheint die Ex-Freundin aber nicht zu stören, wie sie Promiflash im Interview beim Howdy Honey von Hej Mates verrät. "Also, ich finde halt, sie hat den Job als Verführerin ein bisschen verfehlt, weil sie hat sich letztendlich in meinen Ex-Freund verliebt. Eigentlich war ihr Job ja nur, meinen Ex-Freund zu testen", findet die Beauty zwar, gibt jedoch zu verstehen, dass es ihr egal sei, denn: "Mein Gott, wir haben uns getrennt."

Dass zwischen Germain und Maxi etwas laufen könnte, scheint Jessi schon vom ersten Augenblick in der Villa der Verführung vermutet zu haben. Denn es sei "krass, weil es genau die Verführerin war, bei der ich am Anfang gesagt habe, sei vorsichtig", erklärt die Influencerin. Doch mittlerweile sei einfach schon so viel Zeit vergangen, dass es sie wohl kaum noch kümmert. Jessi hegt keinen Groll gegen Maxi: "Ich wünsche jetzt beiden nichts Schlechtes oder so. Aber sie wird auf jeden Fall auch nicht meine beste Freundin werden."

Einen Groll hegt Jessi gegen Maxi nicht – ganz im Gegenteil: Die Brünette tut ihr anscheinend sogar ein wenig leid. "Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade für das Mädchen. Also, wenn sie damit cool ist, ist es okay – aber eine Situationship ist halt nichts Ernstes", erklärte sie im weiteren Verlauf des Promiflash-Interviews. Jessi könne sich vorstellen, dass Maxi möglicherweise richtige Gefühle für Germain entwickeln könnte, die er womöglich nicht erwidere – was darauf hinauslaufen würde, dass die ehemalige Verführerin verletzt werden könnte.

Instagram / jessica_ntk, Instagram / __maxisophie Collage: Jessica Hnatyk und Ex-"Temptation Island"-Verführerin Maxi

Instagram / germain_e Germain, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / __maxisophie Maxi und Germain, Juni 2025