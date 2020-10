Roxys Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. hat offenbar Spuren hinterlassen. Zusammen mit ihrem Partner Calvin Kleinen will sie in dem Format ihre Beziehung auf die Probe stellen. Schade nur, dass der Rapper im Grunde schon nach der ersten Folge bei diesem Treuetest durchgefallen ist und sich köstlich mit den Single-Ladys amüsiert hat. Seine Eskapaden haben Roxy anscheinend jede Menge Tränen gekostet und Augenringe beschert – nun sollte es ein Beauty-Doc richten.

Wie Bild berichtet, hatte das TV-Sternchen einen Termin bei einem Bremer Spezialisten für ästhetische Behandlungen. Dafür reiste sie extra aus ihrer Heimat in Nürnberg an – aber der weite Weg hat sich wohl gelohnt. Dr. Bünyamin Özgören machte ihrem dunklen Schatten unter den Augen mit Hyaluron den Garaus. Und was sagt Roxy zu dem Ergebnis? "Sieht gut aus!", freut sie sich. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis die blauen Flecken von den Injektionen verschwinden.

Ob sich die sich anbahnende Beziehungskrise ähnlich schnell aus der Welt schaffen lässt? Ehemalige Temptation Island-Kollegen wie Calvins Ex Pia Peukmann oder sein Villa-Buddy Davide Tolone (21) haben da so ihre Zweifel. Letzterer war sich im Promiflash-Interview sicher: Der Playboy verlässt die Insel sehr wahrscheinlich als Single.

TVNOW / Frank Fastner Calvin und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Roxy, Teilnehmerin von "Temptation Island V.I.P." 2020

Instagram / davidedondale Davide Tolone im Februar 2020

