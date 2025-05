Roxy Zinger und Andreas haben Kinderplanung abgeschlossen

Roxy Zinger und ihr Partner Andreas Paulus freuen sich über ihr perfekt abgerundetes Familienglück. Seit April haben die beiden alle Hände voll zu tun, denn mit der Geburt ihrer Tochter Livia Mia ist ihr Sohn Liam nun großer Bruder geworden. Doch wie Roxy jetzt in ihrer Instagram-Story verriet, ist ihre Kinderplanung mit dem Familienzuwachs endgültig abgeschlossen. "Zwei Kinder reichen dicke", erklärte die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin und berichtete zudem von einer Vasektomie, die Andreas durchführen ließ, um Roxy die Hormone zu ersparen.

Auch zu den Kosten für den Eingriff gab Roxy bereitwillig Auskunft: "Beim Andi hat der Spaß 600 Euro gekostet, ich glaube, das ist der Normalpreis bei einer Vasektomie. Ganz ehrlich, das ist Geld, was gut investiert ist, wenn man keinen Kinderwunsch mehr hat." Dabei betonte sie immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern ist.

Kurz nach der Geburt teilte Roxy bereits einen besonders emotionalen Moment mit ihren Fans, als ihr Sohn Liam das erste Mal seine kleine Schwester kennenlernte. Auf Instagram postete sie ein herzliches Familienfoto, das sie, Andreas und beide Kinder vereint zeigt. Ihr Kommentar dazu: "Heute trage ich so viele Glücksgefühle und Liebe in mir." Dieser Augenblick markiert für die kleine Familie einen neuen, glücklichen Abschnitt, in dem sie sich jetzt zu viert auf gemeinsame Abenteuer freut.

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, TV-Bekanntheit

