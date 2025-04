Drei Wochen nach Geburt: So steht es um Roxy Zingers Körper

Roxy Zinger hat vor drei Wochen per Kaiserschnitt ihr zweites Baby zur Welt gebracht – jetzt teilt sie mit ihren Followern offen, wie es ihrem Körper nach der Entbindung geht. In ihrer Instagram-Story gibt sie ein ehrliches Update und verrät, dass sie vor der Schwangerschaft 76 Kilo gewogen hat und am Ende der Schwangerschaft 91 Kilo auf die Waage brachte. Ein aktuelles Foto zeigt, dass sie nun 83,5 Kilo wiegt. "Trotz, dass mein Körper praktisch zwei Jahre lang schwanger war, muss ich echt sagen, dass ich stolz auf ihn bin und auf das, was er geleistet hat", schreibt Roxy begeistert zu ihrem Zwischenstand.

Doch nicht nur beim Gewicht macht sich eine Veränderung bemerkbar. Auch gesundheitlich scheint die frischgebackene Mama auf einem guten Weg zu sein: Ihre Hebamme bescheinigt ihr einen guten Heilungsverlauf nach dem Kaiserschnitt. Die sogenannte Rektusdiastase, bei der sich während der Schwangerschaft die geraden Bauchmuskeln voneinander entfernen, ist laut Hebamme nur noch einen halben Finger breit. Die Narbe verheilt gut und auch der Wochenfluss ist bereits seit einer Woche vorbei. Besonders freut sich Roxy darüber, dass sie jetzt wieder mit Cardiotraining beginnen darf.

Für ihre Follower ist Roxy längst nicht mehr nur als Influencerin bekannt, sondern auch als authentische Stimme zum Thema Muttersein und Körperakzeptanz. Ihre ehrlichen Einblicke, auch zu Unsicherheiten oder Veränderungen nach einer Schwangerschaft, werden in ihrer Community sehr geschätzt. Wer Roxy schon länger folgt, weiß: Sie nimmt ihre Fans mit auf jede Etappe ihres Alltags, von Sorgen bis zu Glücksmomenten.

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, TV-Bekanntheit

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby, April 2025

