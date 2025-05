Roxy Zinger startet nach Elternzeit wieder OnlyFans-Content

Roxy Zinger plant ihr Comeback auf der Plattform OnlyFans. Nach der Geburt ihrer zwei Kinder, die im März 2024 und April 2025 zur Welt kamen, hatte sie eine Pause eingelegt. Doch nun teilte die Influencerin auf Instagram mit, dass sie nach Ende ihrer Elternzeit wieder mit neuem Content durchstarten will. "Dann bin ich wieder voll und ganz für euch da und das dann auch mit neuen Möppels", kündigte Roxy an. Dabei verriet sie auch, dass sie schon gespannt darauf sei, wie ihre Fans auf die angekündigte Veränderung reagieren würden.

Neben dieser Ankündigung nahm Roxy auch Stellung zu kritischen Fragen ihrer Fans. Auf die Frage, wie sie das Muttersein mit ihrer Tätigkeit auf der Erotikplattform vereinen könne, reagierte sie mit: "Ich kann das moralisch vertreten. Ich mache nichts Schlimmes auf OnlyFans, nichts Pornografisches oder in der Richtung. Dementsprechend kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren." Diese offene Haltung schließt perfekt an ihren bisherigen Umgang mit öffentlichen und persönlichen Themen an, bei dem sie stets betont, dass Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit für sie an erster Stelle stehen.

Bereits vor wenigen Wochen gab Roxy ihren Fans ein ehrliches Update zu ihrem After-Baby-Body. In einem Video auf Instagram zeigte die Influencerin, wie ihr Körper 18 Tage nach der Geburt aussah. "Alles ist noch sehr weich und die Narbe ist noch geschwollen", beschrieb die zweifache Mutter ihre Situation damals und ergänzte, dass die zweite Geburt per Kaiserschnitt verlief. Hintergrund für den geplanten Kaiserschnitt waren gesundheitliche Probleme während der Schwangerschaft. Roxy berichtete, sie habe sich gemeinsam mit ihren Ärzten dazu entschieden, ihre Tochter in der 39. Woche auf die Welt zu holen.

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, TV-Bekanntheit

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger im April 2025

