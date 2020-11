Traurige Nachrichten aus Hollywood: Bert Belasco ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Der Schauspieler erlangte vor allem Bekanntheit durch seine Hauptrolle in der beliebten TV-Show "Let's Stay Together". In der Serie verkörpert er von 2011 bis 2014 Charles Whitmore – einen liebenswerten Bauunternehmer. Jetzt machen allerdings sehr erschütternde Nachrichten die Runde: Der US-Amerikaner wurde tot in einem Hotelzimmer aufgefunden.

Das bestätigt nun sein Vater Bert Senior gegenüber TMZ. Er berichtet der Plattform, dass die Freundin seines Sohnes ihn nicht erreichen konnte. Deshalb habe sie das Hotelpersonal gebeten, nachzusehen, ob alles in Ordnung bei ihrem Partner sei. Daraufhin wurde die Leiche des Serienstars gefunden. Als Bert entdeckt wurde, befanden sich Blutflecken auf seinem Bettlaken. Seine Familie wartet nun auf die Ergebnisse der Autopsie. Der Vater des 38-Jährigen glaube allerdings, dass sein Sohn an einem geplatzten Aneurysma starb.

Wie das Online-Magazin mitteilt, hielt sich Bert in dem Hotel auf, weil er eine Filmrolle ergattert hatte. Bevor der "Pitch"-Star allerdings zum Set durfte, wurde er dort unter Quarantäne gestellt. Um welches Projekt es sich handelt, ist unklar, aber es wäre Berts 24. Schauspieljob gewesen.

Getty Images Bert Belasco bei den BET Awards in L.A. im Juni 2011

Getty Images Der Cast von "Let's Stay Together" in L.A. im Juni 2013

Getty Images Bert Belasco bei einem Event in NYC im April 2011

