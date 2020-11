Traurige Nachrichten aus dem deutschen Show-Business: Geert Müller-Gerbes ist verstorben. Das Talkshow-Urgestein war vor allem durch seine Moderation der RTL-Sendung "Wie bitte?!" bekannt geworden, die er von 1992 bis 1999 betreute. Mit der Sendung erreichte er durchschnittlich 4,3 Millionen Zuschauer und machte sich dadurch bundesweit einen Namen. Jetzt wurde diese traurige Meldung über den Journalisten öffentlich: Geert Müller-Gerbes ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Die überraschende Nachricht zu seinem Tod hatten Geerts Söhne Stefan und Hartmut Müller-Gerbes am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Geert sei am Sonntag in seinen eigenen vier Wänden im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen. Woran genau ihr Vater gestorben ist, behielten die beiden vorerst für sich. Vor knapp zehn Jahren hatte Geert allerdings eine schwere Krebserkrankung und einen Rückfall überstanden.

Der 83-Jährige hinterlässt nicht nur Stefan und Hartmut, sondern noch zwei weitere Söhne und seine Ehefrau. Geert konnte sich im Laufe seiner TV-Karriere den Ruf eines engagierten Anwalts der kleinen Leute erwerben. Die Süddeutsche Zeitung betitelte ihn irgendwann sogar mit "Rächer der Entnervten, den Robin Hood von RTL". Vor rund zwanzig Jahren zog er sich ins Privatleben zurück.

Geert Müller-Gerbes, Talkshow-Moderator

ActionPress/United Archives GmbH Geert Müller-Gerbes, Moderator

ActionPress/United Archives GmbH Moderator Geert Müller-Gerbes

