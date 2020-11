Die Filmwelt verliert mit Daria Nicolodi eine große Bekanntheit. Bereits in jungen Jahren entdeckte die gebürtige Italienerin ihre Leidenschaft, vor der Kamera zu stehen. Im Laufe der vergangenen Jahre spielte die Schauspielerin in nahezu 40 Filmen mit. Darunter auch einige Kultklassiker wie "Deep Red" oder "Inferno". Jetzt folgt jedoch eine traurige Nachricht: Daria ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Darias Tod wurde am heutigen Donnerstag von deren Tochter Asia Argento (45) bestätigt. Via Instagram teilte die Hinterbliebene der Film-Bekanntheit mit: "Ruhe in Frieden, geliebte Mutter. Jetzt kannst du mit deinem großartigen Wesen frei fliegen und musst nicht mehr leiden." Zu der Todesursache sind bisher noch keine Details bekannt. "Ich werde immer deine Asia sein, Daria", schrieb ihre Tochter und drückte damit ihre tiefe Trauer aus.

Auch Drehbuchautor Michael Varrati äußerte sich via Twitter zum Tod seiner Film-Kollegin. "Ich bin dankbar für die Arbeit von Daria Nicolodi. Ihr Erbe wird in all der lebendigen, bösartigen, hyperfarbenen Majestät des Kinos weiterleben", drückte er seine Anteilnahme aus.

Daria Nicolodi mit ihrer Tochter Asia

Daria Nicolodi und ihre Tochter Asia

Daria Nicolodi im Opernstück "Im Zeichen des Raben"

