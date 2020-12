Da mussten die Fans aber schon zweimal hingucken! Kim Gloss (28) hatte ihre Karriere bei DSDS vor etwa zehn Jahren gestartet – und damals rockte die Sängerin noch mit einer dunklen Mähne die Bühne. Etwas später hatte sie allerdings etwas Neues gewagt und war gefühlt von Jahr zu Jahr auf dem Kopf immer heller geworden, bis sie zuletzt mit einem blonden Long-Bob überraschte. Diese Frisur ist seit Freitag jedoch auch Geschichte: Tatsächlich kehrte Kim jetzt zu ihren Ursprüngen zurück!

In ihrer Instagram-Story teilte die Wahlberlinerin ein kurzes Video, in dem sie plötzlich pechschwarze Haare hat – ohne weiter darauf einzugehen, ließ sie ihre Community zunächst einmal im Dunkel tappen. Die User ließen die überraschende Typveränderung allerdings nicht unkommentiert. "Ich bekomme gerade so viele Nachrichten, auch von meinen Mädels, ob das wirklich echt ist", erzählte sie kurz darauf ihrer Community. Und tatsächlich: Kims neuer Look ist kein Scherz: "Einfach zehn Jahre später, back to the Roots, back to Black, DSDS-Zeiten sind wieder am Start. So witzig, vor allem, weil ich gesagt habe, dass ich mir meine Haare nie wieder schwarz färbe."

Hinter der neuen Haarfarbe steckt auch noch eine lustige Geschichte. "Es war so, dass ich bei Instagram auf einem Bild markiert wurde. Jemand hat mir darauf schwarze Haare verpasst in der Bearbeitung", ließ Kim die vergangenen Tage Revue passieren. Ihr Mann, der eigentlich absolut gegen jede Veränderung sei, habe das Foto gesehen und sei auf Anhieb begeistert gewesen. Er habe dann sogar vorgeschlagen, ob sie sich nicht die Haare so färben lassen wolle. "Und ich so: Ist das ein Scherz oder meinst du das ernst? Und er meinte das ernst, ich konnte mein Glück kaum fassen", erinnerte sich die 28-Jährige an das Gespräch zurück.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Dezember 2020

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Oktober 2020

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit dunklen Haaren

