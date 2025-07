Tochter wird drei: Kim Gloss macht ihr süße Liebeserklärung

Bei Kim Gloss (32) steht an diesem Wochenende ein Kindergeburtstag an! Die Influencerin ist inzwischen schon dreifache Mama – ihre mittlere Tochter Golda wurde gestern drei Jahre alt. Zu diesem Anlass machte ihre Mutter ihr eine niedliche Liebeserklärung in ihrer Instagram-Story. "Unsere Golda wird heute drei! Du bist so unglaublich schlau, so lustig und dein Humor ist größer als du selbst! Du bringst so viel Freude, Liebe und Licht in unser Leben – jeden einzelnen Tag", schwärmt Kim und fügt hinzu: "Wunderschön, innen wie außen, und ein zauberhaftes kleines Mädchen. Wir lieben dich unendlich – Happy Birthday, mein Goldstück!"

Auch die Party, die die stolzen Eltern für ihr Kind schmeißen, kann sich sehen lassen. Eine zweistöckige Peppa-Pig-Torte mit Goldas Namen darauf, Obst und Cakepops, Aufmal-Tattoos aus Glitzer, Malspaß und weitere lustige Partyspiele erfreuen das Geburtstagskind und seine Freunde. Die nun Dreijährige wird auch reich beschenkt – und Goldas Freude scheint riesig zu sein. Das absolute Highlight: ein kleiner Supermarkt aus Holz zum Spielen.

Erst im März machte die Geburt der kleinen Rosa Golda zur großen Schwester. Die beiden Mädchen sind die gemeinsamen Kinder von Kim und ihrem Ehemann Alexander Beliaikin, dem sie 2022 bei einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort gab. Ihre Tochter Amelia stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (39) und wurde 2013 geboren. Auch ihr Partner brachte einen heute zwölfjährigen Sohn mit in die Ehe. Eine Patchworkfamilie mit vier Kindern scheint die 32-Jährige voll und ganz zu erfüllen – über weiteren Nachwuchs denkt die DSDS-Bekanntheit aktuell nicht nach.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Golda, Mai 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn

