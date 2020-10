Ihre Fans kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus! Erst vor wenigen Tagen hatte Kim Gloss (28) dafür gesorgt, dass ihren Followern die Spucke wegbleibt. Der Grund: Sie hatte ein Bild aus dem Gym geteilt, auf dem ihre beneidenswerten Bauchmuskeln, die sie sich in den vergangenen Monaten fleißig antrainiert hatte, zum Vorschein kamen. Bei dieser körperlichen Veränderung sollte es aber nicht bleiben – auch ein haariges Make-over musste nun her!

"Da bin ich mit meinem neuen Look", begann Kim ihre Instagram-Story kurz nach ihrem Friseurbesuch. Anstatt einer langen Mähne trägt sie nun einen sogenannten Long Bob – und auch in puncto Farbe durfte eine Veränderung her. "Ich bin so glücklich. Sie sind wesentlich heller als sonst, aber ich fühle mich wirklich wohl und auch der Schnitt ist perfekt", schwärmte die Berlinerin. Und wie kommt der neue Haarschnitt bei der Community an? "Schön" und "Wow" hielten unter anderem prominente Follower wie Jessica Paszka (30) oder Maddy Nigmatullin (24) fest.

Bereits im August 2018 hatte Kim mit Promiflash darüber gesprochen, dass sie es liebt, sich hin und wieder optisch total zu verändern – selbst ein pfiffiger Kurzhaarschnitt oder sogar eine Glatze käme für sie infrage. Allerdings gibt es da jemanden, der sein Veto einlegen darf. "Auf jeden Fall hat mein Freund ein Mitspracherecht, was mein Styling angeht. Ich spreche alles vorher mit ihm ab, ich muss ihm ja auch gefallen", hatte sie ausgeplaudert.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Oktober 2020

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

