Die Fußballwelt hat einen weiteren Verlust zu vermelden: Motjeka Madisha ist gestorben. Der südafrikanische Kicker machte sich allen voran beim Verein Mamelodi Sundowns einen Namen. Außerdem glänzte er seit 2015 auch auf internationaler Ebene, denn er stand in dreizehn Spielen im Kader der Nationalmannschaft als Innenverteidiger auf dem Platz. Nun ist Motjeka bei einem Autounfall ums Leben gekommen – und das mit gerade einmal 25 Jahren.

Die South African Footballer Players Union teilte vor wenigen Minuten via Twitter mit, dass Motjeka am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Bei dem Crash brannte sein Auto komplett aus, wie südafrikanische Medien nun auch berichten. Stattgefunden habe die Tragödie am Rand von Johannesburg, der größten Stadt Südafrikas. Wie genau es zum Crash kam, ist bisher noch ungeklärt. "Es zerreißt uns das Herz", heißt es im Tweet. Und weiter: "Unser Beileid an seine Familie, Freunde und Fußball-Bruderschaft."

Sein Beileid bekundete auch Nationaltrainer Molefi Ntseki. "Es ist so verheerend für einen so aufstrebenden Spieler, auf diese Weise sein Leben zu verlieren", lautet seine Anteilnahme im Netz – dann lobt er Motjeka in den höchsten Tönen: "Er lächelte immer, war bescheiden und war der Erste, der das Trainingsgelände erreichte und der Letzte, der es verließ. So manifestierte er seinen Status als aufstrebender Profisportler!"

Instagram / motjeka Die Mannschaft der Mamelodi Sundowns im September 2020

Instagram / iam_anita5 Motjeka Madisha im Januar 2019

Instagram / motjeka Motjeka Madisha, südafrikanischer Fußballer

