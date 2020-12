Die Sportwelt trauert um Stefano Ferrara. Bereits in seinen frühen Jahren entdeckte der Eishockeyspieler seine Leidenschaft für den Teamsport auf dem Eis. In seiner Jugend war der Sportler Mitglied des Mannheimer ERC. Zuletzt spielte der Italiener bei den Eppelheimer Eisbären. Vor drei Jahren dann ein schwerer Schicksalsschlag: Bei dem damals 19-Jährigen wurde ein Pankreaskopf-Tumor, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, entdeckt. Nun folgt die traurige Gewissheit: Stefano ist mit 22 Jahren gestorben.

"Ich wollte euch allen noch mal mitteilen, dass mein Bruder von uns gegangen ist", teilte Stefanos Bruder Vittorio am vergangenen Sonntag in seiner Instagram-Story mit. Sein Lächeln und die bemerkenswerte Stärke bleibe seiner Familie für immer in Erinnerung. "Er hat bis zum Ende gekämpft. Er war ein Löwe", schrieb Vittorio. Dabei schien Stefano erst noch auf dem Weg der Besserung zu sein – denn nachdem er den Krebs besiegt hatte, kehrte dieser nur ein Jahr später wieder zurück.

Nach seiner Chemotherapie ereilte Stefano im November des vergangenen Jahres die nächste Hiobsbotschaft: In seinem Bauchraum wurden Lymphdrüsen-Metastasen gefunden. Mit einer Antikörpertherapie in einer New Yorker Spezialklinik wollte sich Stefano dem Krebs stellen – jetzt hat er den Kampf um sein Leben endgültig verloren.

