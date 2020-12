Sie gibt ein unverblümtes Update über ihren After-Baby-Body! Seit Ende Oktober schwebt das Hochzeit auf den ersten Blick-Paar Vanessa und Peter im absoluten Babyglück: Die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bereits kurz nach der Geburt gab die frischgebackene zweifache Mutter ihren Fans einen ausführlichen Geburtsbericht – und nun legt sie nach: Vanessa präsentiert ihrer Community ihren Körper nach der Entbindung!

Via Instagram lässt die Blondine im wahrsten Sinne des Wortes beinahe alle Hüllen fallen und zeigt mit zwei Bildern ihren Bauch nach der Geburt. "So sieht der After-Baby-Bauch nun aus. Nach Sanyana war mein Bauch zu dem Zeitpunkt schon fast wieder normal. Doch ein Kaiserschnitt hinterlässt länger seine Spuren", verrät die Kuppelshow-Teilnehmerin offen in dem Beitrag. Doch sie sehe es positiv – mit baldiger Rückbildung und Training bekomme sie das schon wieder hin. "Und die Dehnungsstreifen? Mein persönlich schönstes Tattoo", gibt sich Vanessa selbstbewusst.

Mit diesem Post wolle die Familienmutter ihren Followern Mut machen – niemand solle sich von Dehnungsstreifen abschrecken lassen. "Schämt euch nicht! Es ist die schönste und stärkste Narbe, die eine Frau tragen kann", heißt es in ihrem ehrlichen Insta-Beitrag weiter. Was sagt ihr zu Vanessas offenen Worten und den Bildern? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / nessa.schneider19 Vanessa Schneiders Bauch sieben Wochen nach der Geburt

Anzeige

Instagram / nessa.schneider19 Peter und Vanessa von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / nessa.schneider19 Vanessa Schneiders Bauch nach der Geburt, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de