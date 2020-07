Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Anfang Mai überraschte eines der Hochzeit auf den ersten Blick-Paare von 2015 mit einer freudigen Nachricht: Vanessa und Peter erwarten ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Damit wird ihre Tochter mit zwei Jahren schon bald eine große Schwester. Doch darf sie sich sich auf ein kleines Brüderchen oder auf ein kleines Schwesterchen freuen? Das verrieten Vanessa und Peter ihrer Community nun ganz feierlich.

Vanessa ist mittlerweile in der 23. Schwangerschaftswoche angelangt. Gemeinsam mit ihrem Mann verkündete sie auf ihrer Gender-Reveal-Party das Geschlecht des Babys: In einem Clip auf Instagram bringen die TV-Bekanntheiten einen schwarzen Luftballon zum Platzen, in dem sich blaues Konfetti befindet – es wird also ein Junge. Ob das Vanessas und Peters Wunschgeschlecht ist? Die beiden springen beim Anblick der Farbe zumindest freudig in die Luft. "Wir freuen uns tierisch über ein Brüderchen für unsere Tochter", hat die Blondine das Video kommentiert.

Vanessa ist nicht die einzige "Hochzeit auf ersten Blick"-Bekanntheit, die aktuell schwanger ist. Auch Melissa aus der diesjährigen Staffel erwartet ihr erstes Kind. Das Geschlecht verraten möchten sie und ihr Mann Philipp aber noch nicht – obwohl sie um die Neugier ihrer Fans wissen. "Eines kann man schon sagen: Es wird ein Mucki Baby", erzählte die Blondine immerhin unter ihrem neuesten Post. ⠀

Anzeige

SAT.1 Peter, Sanyana und Vanessa

Anzeige

Instagram / nessa.schneider19 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bekanntheit Vanessa

Anzeige

Hannah Meinhardt Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de