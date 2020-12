Diese beiden gehen ab sofort getrennte Wege! Carly Waddell und Evan Bass lernten sich 2016 bei der US-amerikanischen Ausgabe von Bachelor in Paradise kennen und lieben. In den darauffolgenden Jahren krönten die beiden ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit und zwei gemeinsamen Kindern – doch nun der Schock für alle Fans: Carly und Evan haben sich nach drei Jahren Ehe überraschend getrennt!

In einem Statement gegenüber People verkünden die beiden ihre Trennung und betonen, dass sie im Guten auseinandergegangen seien. "Wir werden unsere gemeinsame Zeit immer schätzen und weiterhin den größten Respekt voreinander haben. Vor allem wollen wir uns auf das konzentrieren, was für die Zukunft unserer Familie am besten ist", geben Carly und Evan preis.

Erst im November 2019 konnten die zwei ihr zweites Baby auf der Welt willkommen heißen – Sohnemann Charles Wolfe. "Baby Charlie ist gesund und die Geburt war schnell und perfekt – direkt in Mamas Arme", schwärmte der frischgebackene Vater Evan damals von seinem Familienglück.

