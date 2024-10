"Bachelor in Paradise"-Star Carly Waddell hat sich verlobt

Carly Waddell hat endlich ihren sicheren Hafen gefunden! Die The Bachelor-Bekanntheit ist seit knapp einem Jahr mit Todd Allen Trassler zusammen. Nun wollen die beiden schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen – das Paar hat sich verlobt! Das gibt die Beauty jetzt ihren Fans via Instagram preis. "Eine Kleinigkeit ist in Costa Rica passiert", schreibt Carly zu einem Video, das den Antrag am Strand zeigt. Die ganze Verlobungsstory will sie ihren Followern aber nicht vorenthalten.

"Viele von euch haben sich gefragt, warum Todd einen Ring an der Hand trägt, und es ist tatsächlich so, weil ich ihn vergangenes Halloween gefragt habe, ob er mich zuerst heiraten will! Spoiler: Er hat ja gesagt, obwohl er ehrlich gesagt so geschockt war, dass es ihm schwerfiel zu sprechen", erklärt die Influencerin und fügt hinzu: "Dann, ebenfalls Spoiler, fragte er mich diesen Oktober und ich sagte auch 'Ja'!" Sie freue sich nun auf das neue Kapitel mit ihrem Verlobten.

Bevor Carly ihren Todd gefunden hat, war sie einige Jahre mit Evan Bass zusammen. Das Pärchen lernte sich 2016 bei der US-amerikanischen Ausgabe von Bachelor in Paradise kennen und lieben. In den darauffolgenden Jahren krönten sie ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit und zwei gemeinsamen Kindern. Ende 2020 war dann aber alles aus und vorbei. In einem Statement gegenüber People ließen sie verlauten, dass aber kein böses Blut zwischen den beiden fließt.

Instagram / carlywad Carly Waddell , Influencerin

Instagram / carlywad Todd Allen Trassler und Carly Waddell und ihre zwei Kinder im Oktober 2024

