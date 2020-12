Leslie West war einer der ganz großen Rockmusiker auf dieser Welt. 1969 gründete er zusammen mit Felix Pappalardi die Band Mountain und feierte mit der Gruppe auf dem legendären Woodstock-Festival seinen Durchbruch. In den darauffolgenden Jahren arbeitete West immer wieder mit Größen wie The Who oder Ozzy Osbourne (72) zusammen. Seit einiger Zeit ist es allerdings ruhig um den Rocker geworden – und nun die Schocknachricht: Leslie ist am Mittwoch überraschend verstorben!

Wie mehrere Medien, darunter The Sun, berichten, ist der 75-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen an der Seite seiner Frau in Florida verstorben. Sein Bruder Larry West Weinstein gab bereits vor wenigen Stunden in einem wieder gelöschten Facebook-Post bekannt, dass es nicht gut um seinen Bruder stehe. "Sein Herz hörte auf zu schlagen und er ist an einem Beatmungsgerät. Er schafft es vielleicht nicht mehr“, hieß es in den Zeilen.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Rockstar an Diabetes gelitten. Aufgrund einer lebensgefährlichen Komplikation seiner Erkrankung musste ihm im Juni 2011 ein Teil des unteren rechten Beines amputiert werden. Nur wenig Monate später hatte er sich bereits wieder auf einer Bühne gezeigt.

