Pünktlich zum neuen Jahr macht Nicki Minaj (38) ihren Fans eine besonders süße Überraschung! Im vergangenen Jahr durften die Rapperin und ihr Mann Kenneth Petty große Neuigkeiten verkünden: Ihr Sohn, dessen Name noch nicht enthüllt wurde, erblickte im September 2020 das Licht der Welt. Bislang zeigte die Musikerin ihren kleinen Spross noch nicht in der Öffentlichkeit – jetzt teilte sie aber endlich die ersten Bilder!

Auf Instagram veröffentlicht Nicki jetzt gleich mehrere Schnappschüsse ihres Wonneproppens, den sie im Alter von nur drei Monaten bereits mit Designermode von Versace und Co. sowie teurem Brillantschmuck ausgestattet hat. "Papa-Bär, vielen Dank, dass du mich als deine Mutter auserkoren hast!", schwärmt die "Super Bass"-Interpretin in einem Kommentar zu den Bildern und verrät, dass die Mutterschaft der "Job" sei, der sie bislang am meisten erfüllt habe.

Nickis Sohn verzückt allerdings nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Fans – die fluten die Kommentarspalte des Posts und sind besonders begeistert von den Pausbäckchen des kleinen Mannes: "Oh mein Gott, seine Wangen! So ein süßer, hübscher Junge!", schreibt ein Follower beispielsweise – ein anderer erkennt außerdem große Ähnlichkeit zu Nicki: "Er hat auf jeden Fall deine Augen!"

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minajs Sohn

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minajs Sohn, 2020

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de