Die Fans von Cheyann Shawn müssen sich von ihrem Idol verabschieden. Die junge US-Amerikanerin hatte sich schon vor einigen Jahren mit Postings rund ums Thema Fitness einen Namen auf Social Media gemacht. Im Alter von 23 Jahren veränderte dann eine schockierende Diagnose ihr Leben: Die Blondine war an Eierstockkrebs erkrankt und dokumentierte fortan ihren Kampf zurück ins Leben. Jetzt wurde allerdings eine traurige Nachricht publik: Cheyann ist im Alter von 27 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht verkündeten Angehörige jetzt auf Cheyanns Instagram-Profil. "Schweren Herzens müssen wir leider mitteilen, dass unser wunderschönes Mädchen Cheyann heim, in den Himmel gerufen wurde", heißt es in dem Statement. Auch die Mutter der Influencerin kam auf der Fotoplattform zu Wort: "Mein Herz ist heute gebrochen, denn unser kleines Mädchen hat den Kampf gegen den Eierstockkrebs verloren." In den Augen ihrer Mutter sei Cheyann eine wahre Kämpferin gewesen.

Dabei hatte Cheyann zuvor noch Anlass gehabt, positiv in die Zukunft zu blicken, wie sie ihren Fans immer wieder via Instagram zu verstehen gab: Nach langem Kampf gegen die Krankheit hatte die junge Frau nicht nur als krebsfrei gegolten – sie hatte sich auch wieder leidenschaftlich dem Sport gewidmet und ihr Traumgewicht erreicht. Doch im vergangenen Jahr war der Eierstockkrebs zurückgekehrt.

