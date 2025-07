Kehrt dieser "Buffy"-Star für das Reboot zurück?

Charisma Carpenter (54), bekannt aus der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen, sorgt derzeit für gespitzte Ohren bei ihren Fans. Die Schauspielerin, die in ihrer Rolle als Cordelia Chase das Publikum begeisterte, offenbarte in einem Interview mit IGN ihre große Hoffnung auf einen Auftritt im geplanten Reboot der Serie. Cordelia, die ursprünglich in der Originalserie für drei Staffeln zu sehen war, wechselte damals ins Spin-off "Angel – Jäger der Finsternis", wo sie ein emotionales, wenn auch umstrittenes Ende fand. "Es wäre ein Traum, dabei zu sein", erklärte Charisma begeistert und betonte, dass die Kreativität des neuen Autorenteams durchaus Raum für eine Rückkehr ihrer Figur lassen könnte.

Die Neuauflage, in der Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (48) sowohl vor als auch hinter der Kamera mitwirken wird, lässt bislang viele Fragen offen, darunter auch die der Besetzung. Sicher ist, dass Ryan Kiera Armstrong als neue Vampirjägerin die Hauptrolle übernehmen wird. Aber auch Charisma zeigt sich in Bezug auf ihre Rolle optimistisch: "Cordelia starb in 'Angel', nicht in 'Buffy' – ich bin sicher, sie könnten sich etwas einfallen lassen." Unterstützt wird das Projekt zudem von hochkarätigen Namen wie den Zuckerman-Schwestern als Showrunnerinnen und Chloé Zhao, die die Pilotfolge inszenieren wird. Während Fans weltweit auf die Rückkehr weiterer altbekannter Charaktere hoffen, steht ein Start der Serie frühestens 2027 im Raum.

Charisma hatte bereits in der Vergangenheit über ihre Enttäuschung bezüglich des Endes ihrer Figur gesprochen, das sie als "ungerecht" empfindet. Trotz allem bleibt die Rolle der Cordelia ein wichtiger Meilenstein in ihrer Karriere, und sie hat sich mit Formaten wie dem populären Podcast "The Bitch is Back" der Fangemeinde weiterhin verbunden gezeigt. Privat engagiert sich die Schauspielerin leidenschaftlich für zahlreiche soziale Projekte, während sie ihre alte Buffy-Familie stets in bester Erinnerung behält. Eine mögliche Rückkehr von Cordelia in das Buffy-Universum würde für sie und viele ihrer Fans ein besonderes, nahezu poetisches Kapitel aufschlagen.

Getty Images Charisma Carpenter im Oktober 2023 in New York

ActionPress Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images Charisma Carpenter bei der New York Comic Con im Oktober 2019