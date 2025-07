"Er hat gefragt": Paulina Porizkova verkündet Verlobung

Paulina Porizkova (60) könnte wohl kaum glücklicher sein. In einem Instagram-Post gibt das Model bekannt, verlobt zu sein. Das Video zeigt Paulina zusammen mit ihrem Partner Jeff Greenstein im Auto. Während er am Steuer sitzt, strahlt sie in die Kamera und hält ihre Hand so in die Kamera, dass die Fans den funkelnden Ring an ihrem Finger gut erkennen können. Dazu schreibt sie: "Er hat gefragt." Und offenbar sagte Paulina "Ja". Mehr Details zur Verlobung will die gebürtige Tschechin noch nicht preisgeben.

In den Kommentaren wird sie aber mit begeisterten Reaktionen überschüttet. So meint die Pianistin Manon Franziska von Gerkan verzückt: "Sein Lächeln sagt alles." Die Social-Media-Bekanntheit Jane McCann fügt hinzu: "Oh, fantastisch. Gut gemacht, ihr zwei! So viel Liebe an euch beide!" Die Fans können sich dem nur anschließen und senden Paulina und Jeff jede Menge Herzen. Die Verlobung kommt nun etwas über zwei Jahre, nachdem die 60-Jährige ihre Beziehung zu Jeff öffentlich machte. Im Mai 2023 schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto unter dem Eiffelturm: "Drei Monate voller Lachen, Küsse, Rumalbern und Liebe, gefeiert auf die lustigste Art und Weise in der romantischsten Stadt der Welt."

Die Liebe meinte es aber nicht immer gut mit Paulina. Vor allem ihre Beziehung zu dem Musiker Ric Ocasek war sehr medienwirksam. Mit ihm war die Autorin von 1989 bis 2019 verheiratet. Die Ehe zerbrach schließlich unter anderem, weil der The-Cars-Frontmann ihr Dinge aus seinem früheren Leben, wie eine erste Ehe, verschwieg. 2019 starb Ric noch vor der Scheidung plötzlich und ließ Paulina mit jeder Menge Geldproblemen zurück. Der Musiker hatte sie nämlich aus dem Testament gestrichen, sodass sie sich nicht nur mit der Trauer, sondern auch mit ihrer Finanzsituation plagte.

Instagram / paulinaporizkov Jeff Greenstein und Paulina Porizkova, Juli 2025

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova und ihr Freund Jeff Greenstein im Mai 2023

Getty Images Paulina Porizkova, ehemaliges Model