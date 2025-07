Nach Dramen: Marlisa Rudzio ist offen für eine Beziehung

Marlisa Rudzio (35), die ihren Followern als Mrs. Marlisa bekannt ist, hat spannende Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Beim Event Howdy Honey von Hej Mates sprach sie offen mit Promiflash über ihren Beziehungsstatus und ihre Zukunftspläne. "Ich bin auf jeden Fall am Daten. Ich glaube, jeder sucht die große Liebe. Aktuell bin ich Single, aber ich hoffe natürlich, irgendwann den passenden Deckel zu finden, und ich will natürlich auch irgendwann ankommen, eine Familie gründen und heiraten", verriet sie. Um ihr Ziel zu erreichen, schließt sie sogar eine Teilnahme an einer Datingshow nicht aus.

Die Idee, sich in einem solchen Format auf Partnersuche zu begeben, reizt Marlisa besonders. "Man merkt auf jeden Fall, dass man die Möglichkeit hat, sich zu verlieben. Gerade in so Formaten, wo man 24/7 zusammen ist", erklärte sie. Obwohl sie bisher nur in Formaten zu sehen war, bei denen auch ihr Ex-Partner mit dabei war, hätte sie Lust auf eine Rolle, in der sie die Hauptfigur ist. "Mein Lieblingsformat wäre ja die Bachelorette. Da hat man die Auswahl zwischen 20 Männern", schwärmte sie. Ganz konkret ist jedoch bisher noch nichts geplant – Marlisa lässt die Zukunft auf sich zukommen.

Marlisa, die sich durch ihre fröhliche und offene Art auf Social Media und in Realityshows einen Namen gemacht hat, macht privat keinen Hehl aus ihren romantischen Träumen. Die Influencerin träumt von einem Partner, der ihre Werte teilt und den sie heiraten kann. Die Berlinerin liebt die Vorstellung einer harmonischen Beziehung, in der sie Wurzeln schlagen und eine Familie gründen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio im Dezember 2024