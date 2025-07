So erlebte Sängerin Todesfall bei "Immer wieder sonntags"

Alexandra Hofmann ist aus dem Duo "Die Geschwister Hofmann" bekannt und erlebte am 6. Juli 2025 bei der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" einen Moment, der ihr nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Während ihres Auftritts bei der Liveübertragung aus dem Europa-Park in Rust kämpften Rettungskräfte hinter ihrem Rücken um das Leben einer jungen Zuschauerin. Trotz umfassender Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Frau wenig später im Krankenwagen. Alexandra ließ später gegenüber Bild verlauten. "Ich war geschockt", als sie von dem Vorfall erfuhr.

Die Sängerin hatte an diesem Tag zwei Auftritte und erklärte, dass sie während ihrer Performance nichts von den dramatischen Ereignissen mitbekam. "Ich habe in die TV-Kamera gesungen und nicht zu den Zuschauern", sagte sie weiter. Alexandra bemerkte jedoch, dass etwas anders war: "Die Stimmung beim Team war gedrückt. Ich kenne die Sendung ja seit 30 Jahren." Während ihres zweiten Liedes, einem Medley, war für einen kurzen Moment eine graue Plane im Hintergrund zu sehen – das einzige sichtbare Zeichen des Notfalls, während die Show weiterlief. Erst am Ende der Sendung informierte Moderator Stefan Mross (49) das Team über die tragischen Ereignisse.

"Immer wieder sonntags" ist seit Jahrzehnten eine beliebte Musiksendung und wurde an diesem Tag von einem ernsten Schatten überschattet. Der Gastgeber Stefan erfuhr erst spät von der Tragödie, da alle Beteiligten bemüht waren, die Show wie geplant weiterzuführen. Alexandra ist selbst Mutter von zwei Teenagern und zeigte sich erschüttert über die Nachricht. Sie sprach davon, wie dankbar man für jeden unversehrten Moment sein solle. Die betroffene Folge war ursprünglich in der ARD-Mediathek abrufbar und wurde inzwischen aus dem Online-Angebot des Senders entfernt.

Getty Images Alexandra Hofmann, Sängerin

Getty Images Alexandra Hofmann, Sängerin

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

