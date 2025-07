Victoria Beckham feiert Harpers Geburtstag mit süßen Fotos

Harper Seven Beckham (14) feiert heute ihren 14. Geburtstag, und ihre Mutter Victoria Beckham (51) hat anlässlich dazu eine emotionale Hommage auf Instagram geteilt. Die Designerin veröffentlichte eine Reihe von Fotos und Videos aus Harpers Kindheit – darunter Aufnahmen, wie das Geburtstagskind Ballett tanzt, Flöte spielt oder Lieder wie Carly Rae Jepsens (39) "Call Me Maybe" singt. "Du bist meine Welt", schrieb Victoria an ihre Tochter. "Ich bin so stolz auf die starke, selbstbewusste, freundliche und talentierte junge Dame, die du wirst. Ich bin so glücklich, deine Mummy sein zu dürfen." Auch ihr Bruder Romeo (22) würdigte sie in seiner Story mit einem liebevollen Erinnerungsfoto.

Die Beckhams sind bekannt dafür, Einblicke in ihre Familienidylle zu geben. Ob gemeinsame Bootsausflüge, Feiern in schicken Cafés oder Momente bei Sportveranstaltungen – Harper steht dabei oft im Mittelpunkt ihrer berühmten Familie. Zu ihren Hobbys zählen offenbar sowohl kreatives Musizieren als auch sportliche Aktivitäten mit ihrem Vater. Ihre älteren Brüder, wie Brooklyn (26) zeigen regelmäßig Zuneigung in Form von süßen Bildern und liebevollen Momenten – etwa, wenn Harper auf einer Party ihren großen Bruder aufmunterte oder ihn selbstbewusst beim Binden seiner Fliege unterstützte. Solche Gesten zeugen von der starken Bindung, die Harper zu jedem einzelnen Familienmitglied hat.

Trotz des familiären Glanzes gibt es Berichte, dass Herausforderungen die harmonische Fassade trüben. Besonders Brooklyns Verhältnis zu seinen Eltern gilt als angespannt – etwas, das Harper als jüngstes Familienmitglied offenbar besonders mitnimmt. Der große Altersunterschied ließ Harper stets zu ihrem ältesten Bruder aufblicken, doch seit seiner Hochzeit mit Nicola Peltz (30) sollen Risse im Familiengefüge deutlich geworden sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Familie mit dieser neuen Dynamik umgeht – gerade im Hinblick darauf, den Zusammenhalt für die jüngste Beckham zu bewahren.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Tochter Harper Seven

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Tochter von Victoria und David Beckham

Instagram / davidbeckham Designerin Victoria Beckham mit ihren vier Kindern

