Dieses Ritual pflegte Simon Helberg am "Big Bang Theory"-Set

Simon Helberg (44), bekannt als Howard Wolowitz aus der Kultserie "The Big Bang Theory", sorgte hinter den Kulissen der beliebten Sitcom regelmäßig für Aufsehen – und zwar mit einem ungewöhnlichen Ritual. Laut serienjunkies.de lief der Schauspieler vor den wöchentlichen Live-Aufzeichnungen immer die berühmte Treppe des Sets hinunter und ließ einen lauten Schrei ertönen. Dieses eigenwillige Verhalten brachte nicht nur die Crew, sondern auch seine Co-Stars zum Schmunzeln gebracht. Kaley Cuoco (39), die Penny in der Serie spielte, erzählte später, dass der Schrei bald fester Bestandteil jeder Episode wurde. Auch Jim Parsons (52), alias Sheldon Cooper, konnte sich ein Augenzwinkern nicht verkneifen und bezeichnete Simons Ritual als eine Mischung aus Aberglaube und Wahnsinn.

Das laute Warm-up, mit dem Simon seine Nervosität abbauen wollte, entwickelte sich rasch zu einem echten Running Gag am Set – und für einige sogar zum Weckruf! Kunal Nayyar (44), der in der Serie Raj spielte, wusste sofort: Wenn Simons markerschütternder Schrei durchs Treppenhaus hallte, war Showtime! Was ursprünglich nur als persönliche Vorbereitung gedacht war, wurde schnell zum Kult-Moment hinter den Kulissen. Die ungewöhnliche Aktion sorgte nicht nur für Lacher, sondern stärkte auch den Teamgeist und lockerte die Stimmung vor den Drehs auf.

Doch nicht alles am Set war nur Spaß und gute Laune: Simon sprach offen darüber, dass ihn die Dreharbeiten oft nervös machten. Sein lauter Schrei war für ihn ein Ventil, um mit dem enormen Druck umzugehen – und half ihm, sich auf die Shows einzustellen. Rückhalt fand er vor allem in der engen Freundschaft zu Kollegen wie Kunal Nayyar. Diese Verbundenheit half ihm damals, den intensiven Drehalltag zu meistern. Auch Jahre nach dem Serienende bleibt Simon ein Fanliebling – nicht nur wegen seiner Rolle als Howard, sondern auch wegen seiner sympathischen, ehrlichen Art hinter den Kulissen. Denn er zeigt: Selbst große Stars kämpfen manchmal mit Lampenfieber.

Getty Images Simon Helberg, Oktober 2022

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

Getty Images Der Cast von "The Big Bang Theory"