Boris Becker äußert sich zu Lady Diana: "Wir mochten uns"

Boris Becker (57) offenbarte in einem Interview, dass er eine besondere Verbindung zu Prinzessin Diana (✝36) hatte. "Wir mochten uns", erzählte der ehemalige Tennis-Star gegenüber Bild. Diana sei ein häufiger Gast in der Royal Box bei seinen Wimbledon-Spielen gewesen und habe sogar selbst Tennis gespielt, unter anderem im Harbour Club in Chelsea. Eine Sache bedauert Boris jedoch heute noch: "Leider haben wir nie gegeneinander gespielt!" Obwohl die beiden nie ein Match gegeneinander austrugen, verband sie ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport. Auch mit anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie hatte Boris Kontakt, wie er berichtete.

Boris, der bald fünffacher Vater ist, erinnerte sich daran, wie sehr die Royals traditionell mit dem Tennissport verbunden sind. Bei seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 überreichte ihm die Herzogin von Kent den Pokal. Prinzessin Diana habe diese Momente oft aus der Royal Box verfolgt. Zudem war Boris während seiner Karriere häufiger Gast auf Windsor Castle und unterstützte auch karitative Projekte von Mitgliedern des Königshauses. "Die Mitglieder der englischen Königsfamilie sind große Tennisfans", so der mehrfache Grand-Slam-Sieger.

Über Diana hinaus zeigt sich Boris in dem Interview beeindruckt von der britischen Königsfamilie. Besonders hob er hervor, dass er das Privileg hatte, die verstorbene Queen (✝96) kennenzulernen, die sich bei wenigen Besuchen in Wimbledon zeigte. Als einer der prominentesten Sportler seiner Zeit wurde Boris somit nicht nur zum Vorbild für aufstrebende Tennis-Talente, sondern auch zu einer festen Größe innerhalb der Society, wo er enge Kontakte zu den Royals knüpfte. Seine Begegnungen mit Diana scheinen ihm jedoch besonders im Gedächtnis geblieben zu sein – ein Kapitel seines Lebens, das er stolz teilt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Boris Becker und Prinzessin Diana

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi