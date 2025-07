Ihr Diät-Geheimnis: So hält Sofía Vergara ihre tolle Figur

Sofía Vergara (53) zeigt sich in Topform! Auf Instagram präsentierte die Schauspielerin kürzlich einen bunten Badeanzug aus ihrer eigenen Kollektion, die bei Walmart erhältlich ist. Der Post entstand während ihres Urlaubs auf Ibiza, wo sie vor einem malerischen Blumenstrauch posierte. Mit schlanker Taille und durchtrainierten Beinen zog die 52-Jährige die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich. Im Jahr 2023 verriet Sofia dem Magazin Harper's Bazaar, dass sie ihrem Stil stets treu bleibt und bewusst Kleidung wählt, die zu ihrem Körper passt.

Doch wie hält die "Modern Family"-Darstellerin ihre Figur? Ernährungsexpertin Monica Partier erklärt gegenüber Daily Mail, dass Sofia auf Kohlenhydrate weitgehend verzichtet und stattdessen auf unverarbeitete Lebensmittel wie gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse setzt. Sie liebt Snacks wie Nüsse und Obst, erlaubt sich aber gelegentlich Kuchen als kleine Sünde. Frauen über 50, so Partier, sollten fettige Speisen, salzhaltige Lebensmittel und zuckerhaltige Drinks meiden, um in Form zu bleiben. Sofia selbst scheint ihren Lebensstil zu genießen und strahlt offenbar auch innerlich Ruhe aus.

Die Schauspielerin gönnt sich gerade eine Auszeit und hat seit ihrer Scheidung von Joe Manganiello (48) im Jahr 2024 ihr Leben in vollen Zügen genossen. Dabei macht sie keinen Hehl daraus, dass sie wieder bereit für einen neuen Partner ist, aber klare Vorstellungen hat. So wünscht sie sich jemanden, der ebenfalls finanziell unabhängig ist. Trotz des Trubels um ihre Person zeigt Sofia sich stets stilsicher und selbstbewusst – sei es auf der Yacht, in einem aufsehenerregenden Bikini oder entspannt auf ihrer geliebten Insel Ibiza. Und genau das macht ihren Stil und ihre Ausstrahlung so einzigartig.

Getty Images Sofia Vergara bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Sofia Vergara, September 2024

Getty Images Sofia Vergara, 2025