Jay Khan enthüllt sexuelle Belästigung durch US5-Entdecker

Jay Khan (43) hat in seiner Autobiografie "Tariq und ich" schockierende Erlebnisse enthüllt. Zwischen 2005 und 2009 war er Teil der erfolgreichen Boyband US5, die von dem US-Musikproduzenten Lou Pearlman (✝62) zusammengestellt wurde. Laut Jay wurde er in dieser Zeit von Lou sexuell belästigt, der neben seinen beruflichen Fähigkeiten auch eine dunkle Seite gehabt habe. In einem Bild-Interview beschreibt Jay, wie der Produzent ihn zu einem gemeinsamen Treffen in seinem Schlafzimmer aufforderte und sich ihm gegenüber unangemessen verhielt. "Als ich im Unterhemd den Raum betrat, lag Lou im Bett in seinem Kimono, was ich befremdlich fand. Er bat mich, mich neben ihn zu setzen", schildert der Sänger.

Jay selbst erklärte, dass er anfangs nicht wusste, wie er mit der verstörenden Situation umgehen sollte. Lou habe seine Machtposition gnadenlos ausgenutzt und Jay, der auf Gehorsam und Professionalität konditioniert war, manipuliert. Die körperlichen Annäherungen begannen mit Vorwänden wie dem Begutachten von Jays Oberkörper – und gipfelten in eindeutig übergriffigem Verhalten, als der Produzent Jays Brust küsste. "Ich spürte seine Hand an meinem Schritt. Ich war schockiert und zog sofort sein Handgelenk weg", erinnert er sich und ergänzt: "Er tat das wie ein Spiel ab. Das war es aber nicht. Heute würde ich sagen: Er hat eine Form von sexuellem Missbrauch betrieben."

Die schweren Erfahrungen scheinen nicht die einzigen dunklen Kapitel in Jays Leben zu sein. In einem vorherigen Interview mit Bild teilte der Musiker tiefe Einblicke in seine Familie, darunter Details über einen dramatischen Verlust in seiner Kindheit, der ihn zutiefst geprägt hat: Im Frühjahr 2008 tötete sein Großvater seine Großmutter. "Mein Kopf und mein Herz waren leer. Wären meine Großeltern eines natürlichen Todes gestorben, hätte ich sicher tausend Liter Tränen vergießen können. Aber nicht auf diese Art und Weise. So etwas kennt man sonst nur aus Horrorfilmen", erklärte der 43-Jährige.

ActionPress Jay Khan, Januar 2025

Getty Images Lou Pearlman, Musikproduzent

