Versprechen gebrochen: Lars Maucher wird mit Zoe Saip intim

Lars Maucher (28) gab Sandra Sicora (33) bei "Match My Ex" eigentlich das Versprechen, nach ihrem Exit mit keiner anderen Frau mehr intim zu werden. Doch in der aktuellen Folge der Datingshow wirft der TV-Casanova sein Vorhaben kurzerhand über Bord. Nach einem romantischen Date mit Zoe Saip (25) am Meer, bei dem die Realitystars einige tiefe Gespräche führen, werden sie von der Produktion in die romantische X-Suite geschickt. Dort bringen sie das Bett in der Nacht zum Beben – nachdem Lars wenige Tage zuvor Sandra vernascht hatte, kommt nun auch Zoe auf ihre Kosten.

Zuvor kam es noch zu einer lautstarken Konfrontation mit Lars' Ex-Flirt Gabriela. Als diese hörte, ihr Verflossener darf mit Zoe in die X-Suite, stichelte sie: "Dann hast du einen neuen Rekord gebrochen, zweimal gebumst in einem Format." Zoe rastete daraufhin komplett aus und schrie durch die Villa. Ablenkung fand sie schließlich in Lars' Armen. "Ich freue mich darauf. Die X-Suite heißt nicht gleich, dass wir was haben müssen. Die X-Suite bedeutet, wir haben Zeit für uns", merkt Lars an. In der darauffolgenden Szene ist zu sehen, wie Lars und Zoe Sex haben und der ehemalige Bachelorette-Kandidat somit sein Versprechen gegenüber Sandra bricht.

Sein Verhalten rechtfertigt Lars im Interview mit Promiflash wie folgt: "Mit Sandra war das alles auf einer Augenhöhe – wir hatten beide Lust aufeinander und es war ohne ernste Absichten. Nach Sandras Auszug habe ich mich auf Zoe eingelassen, weil sie sich echt Mühe gegeben hat und nicht mehr mit jedem Typen rumgemacht hat." Nach romantischen Dates und ernsten Gesprächen habe er mit Zoe eine andere Ebene erreicht als diejenige, die er mit Sandra hatte. "Zoe und ich haben uns auf Ernst kennengelernt, deshalb habe ich mich auf sie und den Sex eingelassen", erklärt Lars.

Collage: Instagram / lars_maucher, Amazon Prime Video Collage: Lars Maucher und Zoe Saip

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves im März 2023

Instagram / lars_maucher Lars Maucher