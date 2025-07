Bekommt "Indiana Jones" etwa ein Reboot ohne Harrison Ford?

Harrison Ford (82), Hollywoodstar und das ikonische Gesicht des berühmten Archäologen Dr. Henry "Indiana" Jones, könnte bald von einem jüngeren Darsteller abgelöst werden. Gerüchten zufolge plant Disney ein Reboot der beliebten Filmreihe. Der letzte Teil, "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", kam im Sommer 2023 in die Kinos und spielte trotz positiver Fan-Kritiken lediglich enttäuschende 326 Millionen Euro ein. Besonders das fortgeschrittene Alter von Harrison Ford, der bei seinem letzten Auftritt als Indy bereits 81 Jahre alt war, wird als möglicher Grund für den ausbleibenden Erfolg diskutiert. Regisseur James Mangold (61) erklärte in einem Interview mit Deadline, dass viele Fans ihren Helden nicht in so hohem Alter sehen wollten.

Die Idee, das Franchise mit Phoebe Waller-Bridge (39) als Nachfolgerin von Indiana Jones weiterzuführen, wurde zwar verworfen. Doch die Pläne für einen Neuanfang mit einem jüngeren Hauptdarsteller sollen Medienberichten zufolge weiter voranschreiten. Laut der Seite The DisInsider möchte Disney allerdings noch einige Zeit abwarten, bevor entsprechende Informationen offiziell gemacht werden. Unterdessen spekulieren Fans bereits darüber, welcher Schauspieler künftig in die ikonische Rolle schlüpfen könnte. Harrison Ford selbst hatte mehrfach betont, dass er sich untrennbar mit Indiana Jones verbunden fühle – und es für ihn niemanden gebe, der die Figur glaubwürdig übernehmen könne.

Harrison Ford, der vor allem durch seine Rollen in der "Indiana Jones"- und Star Wars-Reihe Weltruhm erlangte, gilt als einer der herausragendsten Schauspieler seiner Generation. Privat ist der fünffache Vater für seine bodenständige und zurückhaltende Art bekannt. In Interviews äußert er sich immer wieder lobend über seine Frau Calista Flockhart (60), mit der er seit 2010 verheiratet ist. Trotz seines fortgeschrittenen Alters stürzt sich Harrison weiterhin mit großer Leidenschaft in neue filmische Abenteuer. So kehrte er neben seiner Rolle als Indiana Jones auch in den letzten Jahren als Han Solo ins "Star Wars"-Universum zurück – ein klares Zeichen dafür, dass seine Ausstrahlung auf der Leinwand ungebrochen ist. Wie es mit Dr. Jones weitergeht, bleibt jedoch abzuwarten.

LMK/ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones 5"

Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Shrinking" in Los Angeles