Ob im Gym, im Badezimmer oder zwischen Autos auf einem Parkdeck: Die Liebe zur Fitness ist dem schwedischen Model Ia Ostergren (37) in jeder Lebenslage anzusehen. Auch wenn es auf ihren Bildern immer sehr leicht wirkt, macht Ia keineswegs einen Hehl daraus, dass sie in ihren Traumkörper jeden Tag viel Arbeit steckt. Doch ein Aspekt ihres Muskelbodys sticht bei der Blondine besonders hervor: Beine bis zum Boden!

Denn wenn Ia für ihren Instagram-Account posiert, reichen hübsche Porträt-Fotos bei Weitem nicht aus: Das besondere Highlight sind die 1,12 Meter langen Beine der schönen Schwedin. Kein Wunder also, dass sich in ihrem Feed kaum ein Bild findet, auf dem sie ihr Mega-Markenzeichen nicht zur Schau stellt. Ob im Stehen, in der Hocke oder im kecken Handstand: Stets stehen die Stelzen im Vordergrund. Denn obwohl zu den mit 1,32 Metern längsten Beinen der Welt der Russin Ekaterina Lisina noch ein ganzes Stück fehlt, sind Ias Beine ein echter Hingucker.

Dass sie für ihre langen Beine und ihre schlanke Figur in der Jugend gemobbt wurde, war für die 37-Jährige wohl eher Antrieb als Hindernis. Seit über fünf Jahren kämpft sie mit intensivem Fitness-Training gegen die dunklen Erinnerungen und negativen Gefühle an. Dabei lernte sie auch ihre große Liebe kennen, den Bodybuilder Torbjörn Ostergren, mit dem sie zwei Kinder hat.

Anzeige

Instagram / iostergren Ia Ostergren, Model

Anzeige

Instagram / iostergren Ia Ostergren, Model

Anzeige

Instagram / iostergren Ia Ostergren, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de