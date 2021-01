1981 gaben sich Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (72) in einer weltweit übertragenen Traumhochzeit das Jawort. Auf das Ehegelübde folgten zahllose Krisen und Skandale. Jahrelang belasteten Untreuevorwürfe die Beziehung des Herzogs von Cornwall und der Königin der Herzen. Vor der offiziellen Trennung 1992 und der vier Jahre später vollzogenen Scheidung soll sich Diana Freundinnen gegenüber geöffnet und über den ausbleibenden Sex in ihrer Ehe ausgelassen haben. Um die Flaute in den königlichen Gemächern zu beenden, schlug eine Vertraute der Prinzessin ihr daraufhin offenbar ein kleines Rollenspiel vor.

"Wie wäre es, die Lichter herunterzudrehen und eine blonde Perücke zu tragen? Auf diese Weise könnte er dich mit Camilla verwechseln", soll die Freundin einem neuen Buch des Biografen Robert Lacy zufolge spaßeshalber geraten haben. Diana sei daraufhin in lautstarkes Gelächter ausgebrochen. Dem britischen Thronfolger war wiederholt eine Affäre mit Camilla (73) nachgesagt worden. Das Buch Lacys verrät den Angaben des Magazins The Sun nach auch, dass Diana darüber scherzte, Charles mithilfe von Alkohol ins Bett kriegen zu wollen. Ihre Freundinnen sollen sie daraufhin auf potenzielle alkoholbedingte Erektionsprobleme hingewiesen haben, die dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen könnten.

Charles Nähe zu Camilla soll die Beziehung mit Diana über Jahre schwer belastet haben. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, es war also ein bisschen eng", sagte die Mutter von Harry (36) und William (38) in einem legendären Interview mit der BBC.

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana in Yogyakarta, Indonesien, 1989

Getty Images Prinz Charles und Camilla, Kanada 2009

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William und Prinz Harry, 1987

